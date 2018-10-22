الكوريون يؤيدون إطلاق خدمة لمشاركة سيارات الأجرة

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه، يوم الإثنين، أن أكثر من نصف الكوريين الجنوبيين يؤيدون إطلاق خدمة لنقل الركاب بسيارات خاصة مقابل أجرة "كاربول" لشركة كاكاو، والتي أثارت احتجاجات غاضبة من قطاع سيارات الأجرة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن الاستطلاع الذي أجرته وكالة ريالميتر، وشمل 500 شخص من الراشدين في أنحاء كوريا الجنوبية، يوم الجمعة، أظهر أن ما نسبته 56% ممن شملهم الاستطلاع يوافقون على الخدمة، لكونها تعود بالفائدة على المواطنين، فيما أبدى 28.7% معارضة للخدمة، وأظهر 15.3% أنهم غير متأكدين أو رفضوا الإجابة.

وأثارت خطة شركة كاكاو لإطلاق خدمة "كاربول" جدلاً، وكان عشرات الآلاف من سائقي سيارات الأجرة قد خرجوا إلى الشوارع في مسيرات احتجاجية، في إطار إضراب ليوم واحد، موضحين أن الخدمة ستلحق الضرر بنشاطهم.