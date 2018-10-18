الجيل الجديد من سيارة "مرسيدس إس" بتكنولوجيا القيادة الذاتية

الشارقة 24 - د ب أ:

سبقت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "أودي" منافسيها الألمان، عندما قدمت أول سيارة في العالم مزودة بالمستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة الذاتية، من طراز "أيه8" الصالون.

وتعتزم "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة تقديم أولى سياراتها المزودة بالمستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة الذاتية مع الجيل الجديد من السيارة "مرسيدس إس".

ونقل موقع "موتور تريند"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، عن "أولا كالينيوس" مدير إدارة الأبحاث في مجموعة "دايلمر" المالكة لشركة مرسيدس بنز، والمقرر أن يصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة "دايملر" العام المقبل، أنه بعد استخدام تكنولوجيا المستوى الثالث للقيادة الذاتية في الفئة "مرسيدس إس"، سيتم استخدامها مع الفئات الأقل من إنتاج "مرسيدس".