أوبل تؤكد تطابق سياراتها اللوائح السارية

الشارقة 24 - د ب أ:

أصرت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات، على أن سياراتها تطابق اللوائح السارية، على الرغم من التحقيقات الجارية ضدها، على خلفية شبهة ملموسة بالاحتيال، ذات صلة بالتلاعب في قيم انبعاثات عوادم سيارات الديزل.

وأكدت الشركة، يوم الإثنين، أن هناك تحقيقات قائمة من قبل الادعاء العام في مكاتبها في مدينتي روسلسهايم وكايسرسلاوترن بولاية هيسن غربي ألمانيا، ولكنها أحجمت عن التطرق لتفاصيل، لافتة إلى أنه يتم التعاون من السلطات المعنية بشكل تام.

يشار إلى أن المكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن غربي ألمانيا، أكد أن أفراد الشرطة الألمانية يفتشون منذ صباح الإثنين، مكاتب تابعة لشركة أوبل على خلفية شبهة ملموسة بالاحتيال.