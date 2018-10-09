تراجع مبيعات فولكسفاجن بسبب قواعد اختبارات الانبعاثات الجديدة

الشارقة 24 - د ب أ:

تراجعت مبيعات شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك عقب بدء تطبيق قواعد جديدة بشأن اختبارات الانبعاثات.

وبلغت مبيعات الشركة 485 ألف سيارة في أنحاء العالم الشهر الماضي، مما يمثل تراجعاً بنسبة 18.3%، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2017، وذلك بحسب ما قالته الشركة، ومقرها مدينة فولفسبورغ بشمال ألمانيا، الثلاثاء.

ويرجع ذلك التراجع الكبير إلى تطبيق الإجراءات المنسقة عالمياً لاختبار المركبات الخفيفة في سبتمبر الماضي.

وقد انخفضت المبيعات في أوروبا بنسبة 42.6% الشهر الماضي، لتصل إلى 91100 مركبة، في حين سجل السوق المحلي تراجعاً بنسبة 47.1% خلال نفس الفترة، لتبلغ المبيعات 23300 سيارة.

وتراجعت مبيعات فولكسفاجن في الصين بنسبة 10.5%، لتصل إلى 277800 سيارة خلال الشهر الماضي، ويرجع الانخفاض إلى الغموض بشأن تأثير الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على السيارات ومكوناتها.

وبلغت مبيعات فولكسفاجن في أميركا 30600 سيارة، بتراجع بنسبة 4.8%.