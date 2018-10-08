مرسيدس بنز تفتح أكاديمية لتعليم القيادة في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية لصناعة السيارات، يوم الإثنين، اعتزامها فتح أكاديمية لتعليم قيادة السيارات لعملائها في كوريا الجنوبية، خلال الشهر المقبل، كجزء من جهودها لتعزيز مبيعاتها في البلاد.

وذكرت الشركة الألمانية في بيان، أنها تعتزم إطلاق 3 برامج لتعليم القيادة في أكاديمية أيه. إم. جي للقيادة، وهي "أيه. إم. جي الأساسي"، و"أيه. إم. جي المتقدم"، و"أيه. إم. جي للسيدات"، اعتباراً من نوفمبر المقبل، في يونجين على بعد 50 كيلومتراً جنوب سيؤول.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن رسم الحضور في برنامج "أيه. إم. جي الأساسي" يبلغ مليون وون "880 دولاراً"، مقابل قسيمة لتجربة قيادة سيارات "أيه. إم. جي" لمدة يوم واحد.

ويمكن للمشتركين في البرنامج الأساسي، التقدم للاشتراك في البرنامج المتقدم، والذي يستغرق يومين وسيبدأ في 2019، ولم تتحدد رسوم الاشتراك في البرنامج المتقدم حتى الآن، وتصل قيمة الاشتراك في برنامج السيدات إلى 600 ألف وون يومياً.

وتحقق مرسديس بنز، أداءً جيداً، في رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مع زيادة إقبال الكوريين الجنوبيين على شراء السيارات الفارهة.

وبلغ إجمالي مبيعات مرسيدس بنز في كوريا الجنوبية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 50746 سيارة، بانخفاض نسبته 6.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تأثرت المبيعات الشهرية للشركة في سبتمبر الماضي، بانخفاض عدد أيام العمل.