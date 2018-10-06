نموذج لسيارة "بوجاتي" يبهر زائري معرض باريس للسيارات

الشارقة 24 – رويترز:

شاركت شركة ليجو الشهيرة للألعاب في معرض باريس للسيارات، بتقديم نموذج بالحجم الطبيعي لسيارة بوجاتي مصنوع من مليون قطعة ليجو.

فالشركة استعرضت ما يمكن فعله بالمكعبات والقطع التي تنتجها من خلال صناعة نموذج بالحجم الطبيعي لسيارة بوجاتي كايرون مكون من أكثر من مليون قطعة ليجو.

النموذج لا يتميز فقط بمحاكاته لحجم هذه السيارة الرياضية، وإنما أيضاً مجهز بكافة مواصفات السيارة التقليدية من مصابيح الإنارة وعجلة القيادة ومرآة الرؤية الخلفية والمقاعد المريحة، وكلها تم تجميعها باستخدام قطع ليجو بدون قطرة واحدة من الصمغ.

كما يمكن قيادة هذه السيارة فعلياً بسرعة تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة، لكن هذا بالطبع يقل كثيراً عن السرعة القصوى التي يمكن لسيارة بوجاتي كايرون بلوغها والتي تصل إلى 400 كيلومتر في الساعة.

ولجعل هذا النموذج قابلاً للقيادة، استعان مصممو ليجو بأكثر من ألفي محرك كهربائي صغير من إنتاج شركة ليجو أيضاً.