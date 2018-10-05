تويوتا تستدعي 2.4 مليون سيارة لخلل في نظام التحكم

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت مجموعة "تويوتا موتور" أكبر منتج سيارات في اليابان، استدعاء حوالي 2.4 مليون سيارة، من عدة طرز، بينها السيارة الهجين "بريوس"، في مختلف أنحاء العالم، بسبب وجود خلل محتمل في تطبيق الكمبيوتر الذي يتولى تشغيل نظام التحكم في السيارة.

وتشمل عملية الاستدعاء، 1.25 مليون سيارة في اليابان، و290 ألف سيارة في أوروبا، و32 ألف سيارة في ألمانيا، بحسب المتحدث باسم الشركة، التي أضافت أنه يجب إرسال السيارات إلى مراكز الصيانة لتحديث التطبيق.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع حوادث بسبب هذه المشكلة في اليابان حتى الآن.

وتمثل عملية الاستدعاء الأخيرة، الثانية بالنسبة للسيارة "بريوس" خلال شهر، حيث كانت "تويوتا" قد أعلنت في أوائل سبتمبر الماضي استدعاء حوالي مليون سيارة "بريوس"، بسبب وجود احتمال تعرضها لاشتعال النار فيها.