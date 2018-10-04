"فورد" تطرح 4 نسخ خاصة جديدة من السيارتين "إكسبيدشن" و"إكسبلورر"

الشارقة 24 – د.ب.أ:

كشفت شركة صناعة السيارات الأميركية "فورد موتور" النقاب عن 4 نسخ خاصة جديدة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، خلال فعاليات معرض ولاية تكساس للسيارات.

تشمل القائمة النسخة "ستيلث" (الشبح) و"تكساس" من السيارة "إكسبيدشن" والنسخة "ليمتد لاكشري" و"ديزرت كوبر" من السيارة "إكسبلورر".

وبحسب موقع "موتور تريند" المتخصص في الموضوعات الخاصة بالسيارات، فإن السيارة "إكسبيدشن ستيلث" قد تكون الأبرز بين النسخ الخاصة الأربع، فقد أدخلت الشركة مجموعة من التغييرات الواضحة على الشكل الخارجي لها.

وتتميز هذه السيارة باستخدام اللون الأسود المصقول في كل مكان، من الشبكة الأمامية حتى إطار مصابيح الإضاءة الأمامية وحواف مصابيح الضباب وإطار المصابيح الخلفية والمرايا، كما أن شعار "إكسبيدشن" مطلي باللون الأسود، وتم تزويد السيارة بعجلات مقاس 22 بوصة ومقابض أبواب بنفس لون جسم السيارة.