عرض أول سيارة فيتنامية الصنع في "معرض باريس للسيارات"

الشارقة 24 – رويترز:

عرضت شركة فينفاست الفيتنامية أول سيارتين من إنتاجها في معرض باريس للسيارات هذا الأسبوع، لتكونا شاهدتين على أول إنتاج محلي للسيارات تسعى فيتنام من خلاله إلى اقتحام السوق العالمية.

ويجرى بناء الهيكل الخاص بأول طرازين من إنتاج شركة فينفاست، التابعة لمجموعة فينجروب العملاقة، في شركة بي.إم.دبليو الألمانية، وقامت شركة ماجنا ستير الكندية الدولية بتصنيع أجزاء السيارتين، بينما تولت شركة بينافارينا الإيطالية مهمة التصميم.

وتستعد فينفاست لطرح هاتين السيارتين في الأسواق الفيتنامية في أغسطس المقبل، ويقول الرئيس التنفيذي للشركة جيمس ديلوكا إن من المتوقع أن يقبل 4 ملايين عميل على شرائهما، وأبدى ثقته في أنهما ستحظيان بإعجاب الجميع في فيتنام بل وفي السوق العالمية للسيارات أيضاً.

ووفقاً لبيانات قام بتجميعها الاتحاد الفيتنامي لمصنعي السيارات فسيكون بإمكان فينفاست تصنيع 250 ألف سيارة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يوازي 92 % من جميع السيارات التي بيعت في فيتنام العام الماضي.

وأفادت مجموعة فينجروب الفيتنامية بأنها شرعت في إنشاء شركة فينفاست للسيارات منذ أكثر قليلاً من عام وخصصت ميزانية كبيرة لتمويلها بلغت 3 مليارات ونصف المليار دولار.