مركبات كلاسيكية تجوب شارع الشانزيليزيه بباريس

الشارقة 24 – رويترز:

عُرضت أكثر من 200 سيارة كلاسيكية ودراجة نارية في شارع الشانزليزيه بباريس هذا الأسبوع، احتفالاً بالذكرى الـ 120 على إقامة أول معرض للسيارات بالعاصمة الفرنسية.

المجموعة ضمت سيارات صنع أغلبها في فرنسا خلال فترة تاريخية تمتد لأكثر من 100 عام، بدءاً بسيارة صنعتها شركة السيارات الرائدة هورتو عام 1900، وانتهاءً بدراجة نارية مطلية بمعدن الكروم أنتجتها شركة سيتروين عام 2017.

وضم العرض أيضاً سيارة إطفاء يعود تاريخها إلى العشرينيات من القرن الماضي، ويقودها رجل إطفاء معاصر يرتدي زياً قديماً.

وشارك بأغلب تلك السيارات أعضاء من جمعيات هواة جمع المركبات، ممن يسعون للتنافس على جائزة "أفضل" مركبة في العرض، وهي التي تمنح بناءً على تصويت الجمهور.

ويُفتتح معرض باريس للسيارات يوم الخميس المقبل.