صنعت في فترة تمتد لأكثر من 100 عام

مركبات كلاسيكية تجوب شارع الشانزيليزيه بباريس

  • الثلاثاء 02, أكتوبر 2018 في 11:44 ص
على أطراف شارع الشانزيليزيه العريق وفي أجواء كلاسيكية أخذت عشاق المركبات للعام 1900م، احتفلت العاصمة الفرنسية باريس بالذكرى الـ 120 على إقامة أول معرض للسيارات، بعرض أكثر من 200 سيارة كلاسيكية ودراجة نارية.
الشارقة 24 – رويترز:
 
عُرضت أكثر من 200 سيارة كلاسيكية ودراجة نارية في شارع الشانزليزيه بباريس هذا الأسبوع، احتفالاً بالذكرى الـ 120 على إقامة أول معرض للسيارات بالعاصمة الفرنسية.
 
المجموعة ضمت سيارات صنع أغلبها في فرنسا خلال فترة تاريخية تمتد لأكثر من 100 عام، بدءاً بسيارة صنعتها شركة السيارات الرائدة هورتو عام 1900، وانتهاءً بدراجة نارية مطلية بمعدن الكروم أنتجتها شركة سيتروين عام 2017.
 
وضم العرض أيضاً سيارة إطفاء يعود تاريخها إلى العشرينيات من القرن الماضي، ويقودها رجل إطفاء معاصر يرتدي زياً قديماً.
 
وشارك بأغلب تلك السيارات أعضاء من جمعيات هواة جمع المركبات، ممن يسعون للتنافس على جائزة "أفضل" مركبة في العرض، وهي التي تمنح بناءً على تصويت الجمهور.
 
ويُفتتح معرض باريس للسيارات يوم الخميس المقبل.