"تسلا" تدفع غرامة قيمتها 40 مليون دولار عن معلومات مضللة

الشارقة 24 – د.ب.أ:

وافقت شركة صناعة السيارات الأميركية تسلا، السبت، على دفع غرامة قيمتها 40 مليون دولار، كما تنازل مؤسسها إيلون ماسك عن منصبه كرئيس للشركة، على خلفية تعليقات مضللة عبر "تويتر" بشأن أسعار الأسهم، وقد جاء ذلك في تسوية أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وبدأ التحقيق بعد أن فاجأ ماسك المستثمرين في السابع من أغسطس عندما نشر تغريدة قال فيها إنه يفكر في تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر يصل إلى 420 دولاراً للسهم الواحد وتم تأمين التمويل اللازم لذلك، لكن بعد أسبوعين تم إلغاء الخطط.

وذكرت هيئة الأوراق المالية، التي تقدمت باتهامات بالاحتيال في وقت سابق من هذا الأسبوع، في بيان أنه في الحقيقة لم يناقش ماسك شروط اتفاق محددة مع أي شركاء تمويل محتملين ويُزعم أنه يعلم أن الصفقة المحتملة غير مؤكدة وتخضع لعدد من الحالات الطارئة.

ووفقاً لبيان هيئة الأوراق المالية، لم يقر ماسك أو تسلا بأي مخالفات، وبموجب هذه الصفقة، فإنه سيتعين على رئيس مجلس الإدارة الجديد الإشراف بشكل أفضل على اتصالات ماسك، الذي يمكن أن يظل رئيساَ تنفيذياً للشركة المشهورة بإنتاج مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية.