متسابق معتزل يعرض 300 سيارة سوفيتية بقرية روسية

الشارقة 24 – رويترز:

أكثر من 300 سيارة تم صنعها في حقبة الاتحاد السوفيتي يحتفظ بها ميخائيل كراسينيتس، سائق سباقات السيارات الروسي السابق، داخل حقل بقرية تشيرنوسوفو الواقعة على بعد نحو 260 كيلو متراً إلى الجنوب من موسكو.

ويهوى كراسينيتس تجميع هذه السيارات التي يعلو الصدأ جزءاً كبيراً منها وعرضها داخل متحف مفتوح.

واضطر كراسينيتس لاختيار هذه القرية النائية كي يتمكن من العثور على مكان يتسع لهذا العدد الهائل من السيارات الكلاسيكية لكن هذا المتحف يحظى باقبال محدود للغاية من جانب محبي السيارات، ويقول البعض إنه أشبه بمقبرة للسيارات.

ويقول كراسينيتس إنه اشترى سيارته الأولى وهي من طراز موسكوفيتش عام 1981 من مصنع أزلك الذي كان يعمل به والذي كان ينتج هذا النوع من السيارات، لكن السيارة التي اشتراها كانت في حالة سيئة مما دفعه لإصلاحها بل واستخدمها كسيارة أجرة وهو أمر كان محظوراً في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن السيارات التي يعرضها كراسينيتس قديمة للغاية وتبدو أجزاؤها مهترئة لا يعتبر السائق الروسي السابق أنها خردة لكنها بالنسبة له ذكريات لا تقدر بثمن.