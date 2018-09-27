اختبار مواصفات " بي.إم. دبليو" الفئة الـ 3 والتقييم بـ "باريس للسيارات"

الشارقة 24 - د ب أ:





أجرت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي.إم. دبليو"، اختبارات للجيل الجديد من سيارة الفئة الـ 3 قبل طرحها رسمياً، ومن المنتظر أن يتم التقييم في معرض باريس الدولي للسيارات، في وقت لاحق من العام الحالي، وعرضت ملفات الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، سيارة الفئة الـ 3 الجديدة بدءاً من هيكلها الكامل باللون الأبيض، إلى عملية تجميعها على أحد خطوط الإنتاج، وكذلك اختبارات الجودة المتعددة التي خضعت لها أثناء عملية الإنتاج، وظهر التصميم الخارجي والشكل العام للسيارة الجديدة مازال مألوفاً، لكن بعض الخطوط التصميمية تم تغيرها لتمييزها عن الجيل الحالي.

وبحسب موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات، فإن المصابيح الأمامية في الجيل الجديد لم تعد على شكلها السابق " عين الملاك"، حيث أصبحت على شكل أهلة وأنصاف دوائر أصغر فوقها.

وبالنسبة للمحرك في الجيل الجديد، فسيتم استخدام محرك "كلار"، المستخدم حالياً في أقوى سيارات "بي.إم. دبليو"، كالفئة الـ 5، والـ 7، وإكس3، وإكس4 و5.

وسيكون محركها التيربو بسعة 2 لتر، هو المحرك القياسي للسيارة الجديدة، وسيتم طرح فئة أخرى تعمل بمحرك سعة 3 لترات، وزوّد الجيل الجديد بناقل حركة يعطي 8 سرعات، يتم التنقل بينها آلياً، ومن الممكن الحصول على سيارة بناقل حركة يدوي يعطي 6 سرعات.