"موديل 3" تحصل على تقييم 5 نجوم بعوامل الأمان

الشارقة 24 - د ب أ:

حققت السيارة الكهربائية "موديل 3" طراز 2018، التي تنتجها شركة تسلا الأميركية، أعلى تقييم في اختبارات عوامل السلامة والأمان، التي تجريها الحكومة الأميركية للسيارات المطروحة في السوق.

وبحسب الاختبارات التي أجرتها إدارة السلامة المرورية الوطنية الأميركية للسيارة "موديل 3" ذات الجر الخلفي، حققت السيارة أعلى تقييم في اختبارات البطارية، وتحمل التصادم الأمامي الجانبي ناحية السائق والراكب والحاجز الجانبي "السائق والراكب الخلفي" والقطب الجانبي والتصادم عند التدحرج.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في السيارات، إلى أن معهد التأمين للسلامة المرورية الأميركية لم يصدر بعد تقييمه الكامل للسيارة "موديل 3"، لكنها حصلت على تقدير مقبول، بالنسبة لكفاءة الضوء الأمامي، وأعلى تقدير بالنسبة لمانع التصادم الأمامي.

ونجحت السيارة في تجنب التصادم عند قيادتها بسرعة 12 ميلاً في الساعة، وبسرعة 25 ميلاً في الساعة.

كما قدمت "موديل 3" عدداً من تقنيات الأمان والسلامة المتقدمة، بما في ذلك أنظمة للتحذير من التصادم الأمامي، والانحراف عن الحارة المرورية، وتشغيل مكبح الطوارئ تلقائياً.