بورش تستبعد محركات الديزل من مركباتها إلى الأبد

الشارقة 24 - د ب أ:

تم استبعاد المركبات ذات محركات الديزل من عائلة عملاقة السيارات الألمانية "بورش" إلى الأبد، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفر بلوم.

وبالرغم من أن الشركة لا تنتج مركبات الديزل حالياً، قال بلوم إنه يريد أن يوضح عدم وجود خطط لإنتاجها.

ورغم عدم انتاج بورش لمركبات الديزل حالياً، تأثرت سمعتها كجزء من قطاع صناعة السيارات في ألمانيا الذي تعرض لضربة في عام 2015، بعد أن تم اكتشاف استخدام "فولكس فاجن" برامج كمبيوتر، خاصةً خلال اختبارات العوادم، للتلاعب في نتائج الاختبارات الخاصة بمركبات الديزل، ومنذ ذلك الحين واجهت العلامات التجارية الألمانية الأخرى لاتهامات مماثلة.

وقال بلوم: "لن تنتج بورش "مركبات" ديزل، من الآن فصاعداً، وسوف تركز الشركة بدلاً من ذلك على أفضل ما تنتجه".

وأوضح بالقول: "سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وهجين ... وبدايةً من عام 2019، سيكون هناك فقط السيارات الإلكترونية".

وأضاف بلوم أنه حتى بالرغم من أن بورش لم تنتج أبداً محركات الديزل الخاصة بها، "تأثرت صورة بورش، أزمة "اختبارات العوادم لمحركات" الديزل سببت لنا الكثير من المشكلات".

وأشار إلى أن من الأسباب الأخرى للتعهد بعدم إنتاج سيارات الديزل أن الشركة ترغب في العودة إلى جذورها الرياضية.