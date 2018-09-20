هيونداي تورد ألف شاحنة تعمل بخلايا الوقود إلى سويسرا

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة "هيونداي موتور" أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، يوم الخميس، توقيع اتفاق أولي لتوريد ألف شاحنة كهربائية تعمل بتكنولوجيا خلايا الوقود، إلى شركة إنتاج الهيدروجين السويسرية "إتش تو إنيرجي".

وبحسب الشركة الكورية الجنوبية، فإن هذه الصفقة تمثل أول صفقة بيع على نطاق تجاري للشاحنات التي لا تصدر أي عوادم غازية ملوثة للبيئة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، فإن الشركتين ستوردان شاحنات ثقيلة تعمل بخلايا الوقود، مع توفير سلسلة إمدادات مناسبة للهيدروجين، خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

وذكرت هيونداي، أنه يتم تطوير الشاحنات الكهربائية وفقاً للقواعد الأوروبية، وأن الشاحنة الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود تستطيع قطع مسافة تصل إلى 400 كيلومتر تقريباً في ظروف التشغيل الطبيعية قبل الحاجة إلى إعادة التزود بالهيدروجين.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن "لي إين شيول" نائب الرئيس التنفيذي لـ "هيونداي موتور"، والذي يرأس قطاع السيارات التجارية، أن هيونداي تتقدم في مجال تكنولوجيا خلايا الوقود مع إعلان طموحها في إنتاج وتسويق الشاحنات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود على نطاق تجاري في السوق العالمية لأول مرة.

وأضاف سنواصل السعي إلى التوسع في الأسواق الأخرى من خلال المراقبة الدقيقة للعديد من العوامل مثل البنية التحتية للإمداد بالوقود والسياسات الحكومية، في كل سوق.

من ناحيتها، ذكرت شركة "إتش تو إنيرجي"، أنها تعتزم توفير شاحنات خلايا الوقود الكهربائية التي تنتجها "هيونداي" لعملائها السويسريين، مع البدء بأعضاء اتحاد "إتش تو" السويسري، والذي يضم العديد من شركات تشغيل محطات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة وغيرها من العملاء، الذين يركزون على الحلول صديقة البيئة في عمليات نقل وتوزيع السلع.

يذكر أن "هيونداي موتور"، هي أول شركة في العالم تنتج سيارات خلايا الوقود على نطاق تجاري، حيث تصدر حالياً سيارتها "آي إكس 35"، وهي النسخة التي تعمل بخلايا الوقود من الطراز "توسكان آي إكس" الشهير إلى 17 دولة.