طرح سيارات بورشه للإيجار بـ 300 دولار يومياً

الشارقة 24 - د ب أ:

أطلق فرع شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة "بورشه" في الولايات المتحدة، برنامجاً لتأجير السيارات الفارهة في مدينة أتلانتا الأميركية، مقابل 300 دولار في اليوم، أو 3000 دولار في الأسبوع.

ونقل موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات عن مصادر في الفرع الأميركي للشركة الألمانية، أنه لا يشترط أن يكون المستأجر من سكان مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية، للاستفادة من برنامج التأجير "بورشه درايف" حيث يمكن لأي زائر للمدينة استئجار واحدة من سيارات بورشه الفارهة.

في الوقت نفسه، تعتزم الشركة في مدينتي لوس أنجليس وسان فرانسيسكو الأميركيتين، إطلاق برنامج تجريبي لتبادل استخدام سياراتها الفارهة باسم "بورشه هوست"، بالتعاون من شركة خدمات النقل الذكي "تورو".

كما تتيح "بورشه كارز أميركا الشمالية" الخاص بالفرع الأميركي للشركة الألمانية لزوار وسكان ولاية كاليفورنيا، إمكانية حجز سيارة بورشه لمدة يوم أو شهر أو أكثر من ذلك، عبر استخدام تطبيق خاص بذلك أو موقع الشركة.

من ناحيته، أعلن كلاوس تسيلمر الرئيس التنفيذي لشركة "بورشه كارز أميركا الشمالية"، أن الشركة تريد توفير فرصة تتيح للناس اختبار تجربة قيادة سيارة بورشه.