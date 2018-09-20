7 شركات تنافس تسلا في سوق السيارات الكهربائية

الشارقة 24 – د ب أ:

شهدت السنوات الأخيرة، تزايد عدد الشركات الراغبة في إنتاج سيارات كهربائية مدعومة بالتطور في صناعة بطاريات الليثيوم المستخدمة في تسيير هذه السيارات، بما أتاح لها قطع مسافات طويلة قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.

في الوقت نفسه، فإن تزايد خطر العوادم الغازية الصادرة عن السيارات التقليدية، دفع العديد من دول العالم مثل النرويج وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا إلى السعي، لوضع أهداف لحظر بيع مزيد من السيارات التقليدية داخل العديد من المدن، وهو ما يعتبر انتصاراً كبيراً للسيارات الكهربائية، وضربة للسيارات التقليدية التي تعمل بتكنولوجيا الاحتراق الداخلي.

ورغم أن شركة تسلا الأميركية، كانت من أوائل الشركات التي طرحت سيارة كهربائية للاستخدام التجاري، فقد ظهرت شركات تعمل على تطوير سيارات كهربائية لمنافستها، بما في ذلك شركات راسخة في صناعة السيارات التقليدية.

ويمكن القول، إن 7 سيارات تنافس سيارات تسلا حالياً في السوق، وفي مقدمة هذه السيارات السيارة "نيسان ليف" من شركة "نيسان" اليابانية، والتي تم طرحها في يونيو 2017، حيث تميزت بتصميم منخفض المقاومة للهواء بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.

وفي 2018، تم تزويد السيارة "نيسان ليف" ببطارية بقوة 40 كيلووات/ساعة يصل مداها إلى 150 ميلاً، مع محرك كهربائي قوة 147 حصاناً وعزم شدته 236 رطلاً لكل قدم مكعب، وقد تم بيع أكثر من 300 ألف سيارة من طراز "ليف" في مختلف أنحاء العالم حتى يناير 2018، لتصبح السيارة الكهربائية الأكثر مبيعاً في التاريخ.

أما ثاني السيارات الكهربائية، فهي السيارة "شيفورليه بولت إي. في" من إنتاج مجموعة "جنرال موتورز" الأميركية، وهي ذات 5 أبواب وسعرها تنافسي مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى.

ويصل مدى هذه السيارة إلى 238 ميلاً، قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية التي تصل قوتها إلى 60 كيلووات/ساعة، كما يمكن وصول سرعة السيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان فقط.

وثالث السيارات المنافسة في السوق "مرسيدس إي. كيو. سي" التي تنتجها شركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات الفارهة التابعة لمجموعة "دايملر".

وتصل قوة بطارية هذه السيارة إلى 80 كيلووات/ساعة، ويصل مداها إلى 480 كيلومتراً بحسب التقديرات الأولية.

ويصل استهلاك السيارة من الطاقة إلى 22.2 كيلووات/ساعة لكل 100 كيلومتر، ومن المقرر أن تبدأ "مرسيدس" إنتاج سياراتها من طراز "إي. كيو. سي" الكهربائية في مصنعها بمدينة بريمن الألمانية عام 2019.

ومن ألمانيا أيضاً، تأتي السيارة الكهربائية "أودي إي ترون" من إنتاج شركة السيارات الرياضية الفارهة "أودي" التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" أكبر منتج سيارات في العالم.

وهذه السيارة هي أول سيارة كهربائية في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي "إس. يو. في"، حيث من المقرر طرحها في معرض سان فرانسيسكو للسيارات أواخر الشهر الحالي.

وتعمل السيارة بمحرك مزدوج وتستخدم بطارية ليثيوم بقوة 95 كيلووات/ساعة وقد تصل إلى 150 كيلووات/ساعة، ويصل مداها إلى أكثر من 400 كيلومتر، كما تصل قوة المحرك الكهربائي إلى 402 حصان، وبعزم شدته 490 رطلاً لكل قدم وتصل سرعتها القصوى إلى 124 ميلاً في الساعة.

ومن بريطانيا، تأتي السيارة "جاجوار 1- بيس" التي قدمتها شركة صناعة السيارات الفارهة "جاجوار لاند روفر" في مارس الماضي باعتبارها أول سيارة كهربائية من إنتاجها والتي تعمل ببطارية يصل مداها إلى 470 كيلومتراً وفقاً للمعايير الأوروبية.

كما تصل قوة محركها الكهربائي إلى 400 حصان، ومعدل تسارع قدره 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية.

وسادس السيارات الكهربائية المتنافسة حالياً، السيارة "بورش تايكان" التي تطورها شركة "بورش" الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة والتي تعمل ببطارية خلايا الطاقة بقوة 800 فولت.

ويصل مداها إلى أكثر من 500 كيلومتر وتصل قوة المحرك إلى 600 حصان، ومعدل تسارع قدره 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 3.5 ثانية.

وأخيراً تأتي السيارة "نيو إي. إس 8" من شركة "نيو" الصينية للسيارات الكهربائية والتي قدمتها لأول مرة في ديسمبر 2017 كسيارة كهربائية ذات سبع مقاعد وبنصف سعر السيارة "موديل إكس" من إنتاج تسلا.

وكانت السيارة "نيو. إي. إس 8" أول سيارة كهربائية صينية، يتم إنتاجها على نطاق تجاري ويبلغ سعرها حوالي 65 ألف دولار.