ميركل تحث على زيادة الجهود للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية

الشارقة 24 - د ب أ:

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قطاع السيارات في ألمانيا، على بذل مزيد من الجهود للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية في ألمانيا، قائلةً: "إننا نتقدم... دخلنا إلى السوق العام، لكن يتعين علينا بالطبع الآن الانخراط على نطاق أوسع".

وأشارت ميركل إلى العرض المتزايد لنماذج السيارات الكهربائية والتوسع في شبكات شحن بطاريات السيارات الكهربائية، مضيفةً أن المحليات من الممكن أن تكون "أكثر مرونة بكثير" في هذا المجال.

وأكدت ميركل أنه يتعين على قطاع السيارات الألماني المشاركة "في إطار قدراتنا الاستراتيجية" مع دول أوروبية أخرى في إنتاج خلايا بطاريات خاصة به.

وفي إشارة إلى تطور سوق السيارات الكهربائية، قالت ميركل: "يتعين علينا أن نكون صادقين للغاية: رغم كافة خطوات التقدم فإن الأمر سيستغرق وقتاً أطول مما كنا نعتقد قبل 8 أعوام".

وكانت المجموعة الاستشارية الوطنية للسيارات الكهربائية "إن بي إي" سلمت تقريرها السنوي بشأن تطور قطاع السيارات الكهربائية في ألمانيا لميركل، الأربعاء.

وتتوقع المجموعة ألا يتم تحقيق هدف تسيير مليون سيارة كهربائية في ألمانيا إلا بحلول عام 2022.

وكانت تهدف ألمانيا لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2020.