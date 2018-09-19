ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، وذلك قبل بدء تطبيق قواعد اختبارات معدل العوادم الجديدة، والتي تطبق على السيارات المسجلة اعتباراً من أول الشهر الجاري.

في الوقت نفسه، سجلت سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي نمواً استثنائياً خلال أغسطس الماضي بمعدل بلغ 31.2% سنوياً، حيث عرض بعض مصنعي السيارات أسعار جذابة للغاية قبل بدء تطبيق معايير العوادم الجديدة المعروفة باسم "إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد"، بحسب اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.

وكانت مبيعات السيارات قد سجلت خلال يوليو الماضي نمواً بمعدل 10.5% سنوياً، بحسب التقرير السنوي للاتحاد الموجود مقره في مدينة بروكسل.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 10.8 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 6.2% عن الفترة نفسها من العام الجاري، "مدعومة بالأداء القوي غير المعتاد خلال شهور الصيف"، بحسب بيان اتحاد مصنعي السيارات الأوروبيين.