فيراري تخطط لإطلاق 15 طرازاً جديداً

الشارقة 24 – رويترز:

تخطط شركة فيراري لإطلاق 15 طرازاً جديداً، من بينهم سيارات هجين وسيارة متعددة الأغراض، والمزيد من الإصدارات الخاصة، في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية، بما يصل إلى المثلين، بحلول 2022.

وتحولت الشركة المنتجة للسيارات، إلى نطاق استرشادي للأرباح الأساسية المعدلة، عند 1.8-2 مليار يورو، بحلول 2022، مقارنة مع ملياري دولار في تقديرات الرئيس السابق للشركة سيرجيو ماركيوني.

وسعى الرئيس الجديد لويس كاميليري، إلى طمأنة المستثمرين بأن الشركة يمكنها أن تحافظ على النمو القوي الذي حققته في الآونة الأخيرة، وأعلن يوم الثلاثاء في مقر الشركة بمارانيلو في إيطاليا، أن هذه خطة قابلة للتنفيذ استناداً إلى إطار عمل تفصيلي وراسخ.