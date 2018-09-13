"كيا" تشارك بمعرض كوري جنوبي للصناعات العسكرية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة "كيا موتورز كورب" ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، أنها تشارك بسياراتها العسكرية، في أحد معارض الصناعات العسكرية، الذي يقام في البلاد، بحثاً عن فرص لتصدير هذه السيارات.

وتشارك "كيا" في معرض "دي. إكس كوريا 2018"، الذي يقام في مدينة إيلسان شمال غرب العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، ويستمر 5 أيام، بسيارة استطلاع مصفحة وعدد من النماذج الاختبارية لسيارات عسكرية محدثة، يمكن للقوات المسلحة في أية دولة استخدامها في أداء مهام عسكرية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن "كيا" دعت قبل انطلاق فعاليات المعرض السنوي التي تستمر حتى الأحد المقبل، 50 مندوب مبيعات من شبكة وكلائها وموزعيها في 18 دولة، لعقد اجتماعات معهم في مصنعها بمدينة "غوانغ غو" على بعد 330 كيلومتراً جنوب غرب سيؤول، والذي ينتج السيارات العسكرية لكيا.

وناقش مندوبو المبيعات، طرق تسهيل وصولها إلى سوق السيارات العسكرية في العالم.

يذكر أن "كيا"، صدرت شاحنات عسكرية حمولة 2.5 طن إلى دول في جنوب شرق آسيا وإفريقيا خلال السنوات الماضية، كما بدأت في العام الماضي تصدير سيارات استطلاع مصفحة إلى مالي، بحسب المتحدث باسم الشركة.