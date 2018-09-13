"بي. إم. دبليو" تطرح جيلاً جديداً من "إكس 2"

الشارقة 24 - د ب أ:





قدمت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "بي. إم. دبليو"، السيارة "إكس 2" للعملاء الذين يبحثون عن سيارة رياضية صغيرة، لكنهم في الوقت نفسه يريدون سيارة أكثر فخامة وأناقة من الفئة "إكس1".

والآن تقدم الشركة الألمانية نسخة جديدة من السيارة "إكس 2" باسم "إكس2 إم35 آي"، للعملاء الذين يريدون سيارة أقوى وذات طابع رياضي أكثر.

وتعمل السيارة "بي. إم. دبليو- إكس2 إم35 آي" بأقوى نسخة من محرك توربو سعة لترين، الذي تصل قوته إلى 302 حصان بعزم شدته 332 رطلاً لكل قدم.

وتمثل هذه الأرقام، قفزة كبيرة مقارنة بالجيل السابق من الفئة "إكس 2"، وهي السيارة "إكس 2 إكس درايف 28 آي"، حيث تعمل بمحرك قوته 74 حصاناً، وعزم شدته 74 رطلاً لكل قدم.

كما يعمل المحرك القوي في السيارة "إكس2 إم 35 آي"، مع تطبيقات الجر الخلفي للمحرك التربو سعة لترين والذي يعطي قوة 248 حصاناً وعزم شدته 258 رطلاً لكل قدم في سيارة مثل "الفئة الثالثة" و"إكس 3".

وذكر موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن قطاع "إم" في شركة "بي. إم. دبليو" عدل المكونات الرئيسية في هذا المحرك من أجل زيادة قوته.

كما تم تزويد السيارة "إكس2 إم 35 آي" بعمود المرفق "عمود الكرانك"، مع مكابس جديدة بمعدل ضغط أقل بنسبة 1:9.5، وهذا يتيح للمحرك الحصول على ضغط أقوى من شاحن توربيني أقوى، وهو ما يدفع بالهواء المضغوط من خلال فتحة دخول تم تعديلها لتحسين تدفق الهواء إلى غرفة الاحتراق في المحرك.

في الوقت نفسه، تم تزويد السيارة بنظام نقل حركة آلي يعطي 8 سرعات، مع إمكانية التحكم في الانطلاق ونقل الحركة إلى كل العجلات الأربع، من خلال نظام الدفع الرباعي القياسي "إكس درايف".

وبحسب الشركة الألمانية، فإن السيارة الجديدة تستطيع الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة خلال 4.9 ثانية، وهو أسرع بمقدار 1.4 ثانية عن معدل تسارع الجيل السابق من هذا الطراز.

ومن المقرر بدء إنتاج السيارة "إكس2 إم 35 آي" للسوق الأميركية في نوفمبر المقبل، ولم يتم الإعلان عن الأسعار الرسمية، لكنها لن تقل عن 50 ألف دولار، في ضوء الإمكانات الجديدة، وسعر الطراز الحالي من هذه الفئة "إكس 2".