تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم "فولفو"

الشارقة 24 - د ب أ:

كشفت تقارير إخبارية، أن شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات، التي تمتلك "فولفو كارز" السويدية، قررت تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم الشركة، بسبب التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قررت الشركة الصينية تأجيل الطرح الذي ينتظر أن يقدر قيمة "فولفو" بحوالي 30 مليار دولار، خشية أن تؤدي تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم إضافية على المنتجات الصينية إلى تقليل القيمة السوقية للشركة.

ونقلت الصحيفة عن هاكان صامويلسن الرئيس التنفيذي لشركة فولفو كارز القول: "من المهم إدراك أن لدينا مساحة للحركة، لذلك يمكننا النظر إلى موقف المستثمرين بعد سنة من الطرح العام الأولي".

وأضاف "أن الطرح العام الأولي، مازال خياراً واقعياً للغاية، لكنه لن يحدث على الفور، ويجب اختيار أفضل توقيت لذلك"، وأوضح أن الظروف الآن ليست الأمثل لكي يضمن صعوداً مؤكداً للأسهم بالنسبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج إلى استقرار الأسواق لتسجل أسهمها، وأن القرار النهائي سيصدر بالتشاور مع "لي شوفو" مالك جيلي.

يذكر أن "فولفو"، مثلها في ذلك مثل جميع شركات السيارات الكبرى في العالم، تواجه احتمالات اضطراب نشاطها في ظل استئناف الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، حيث هددت واشنطن بفرض رسوم إضافية على وارداتها من السيارات من أوروبا والصين.