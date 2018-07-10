مليارات الدولارات لتسوية فضيحة "عوادم الديزل" لفولكسفاجن

الشارقة 24 – د. ب. أ:

ذكرت هيئة المحكمة في الدائرة التاسعة من محكمة استئناف كاليفورنيا بحكمها في فضيحة تلاعب مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة للسيارات بنتائج اختبارات معدل عوادم سياراتها بأن اتفاق التسوية أمس "يقدم مزايا ملموسة كبيرة للأفراد المتضررين، وأنّها "عادلة ومناسبة".

يذكر، أن التسوية، تتضمن استدعاء وإصلاح حوالي 500 سيارة تعمل بمحركات ديزل في الولايات المتحدة، والتي كانت مزودة ببرنامج كمبيوتر غير قانوني لتقليل كميات العوادم المنبعثة من هذه السيارات أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء القيادة في ظروف التشغيل الطبيعية.

وكانت محكمة الاستئناف قد بدأت النظر في الدعوى، بعد أن رفض عدد من المتضررين من الفضيحة التسوية، التي تضمنت موافقة "فولكسفاجن" على حزمة تعويضات شاملة تتضمن إمكانية إعادة شراء السيارات المتضررة منهم، أو إنهاء عقود تأجيرها، أو مسح برنامج الكمبيوتر غير القانوني إذا كان ذلك ممكناً.

يذكر أن "فولكسفاجن" تكبدت أكثر من 25 مليار دولار في صورة غرامات، وتعويضات منذ اعترافها باستخدام هذا البرنامج للتحايل على قانون حماية الهواء في الولايات المتحدة في سبتمبر 2015.