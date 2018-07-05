شركة "بايدو" الصينية تعلن عن ميلاد "أبولونغ"

الشارقة 24 – ف.ب.أ:

صرح المدير التنفيذي لشركة مجموعة "بايدو" الصينية العملاقة في مجال الإنترنت، روبن لي، خلال مؤتمر في بكين، أنّ المركبة "أبولونغ" الصغيرة، رقم مئة خرجت للتو من خط الإنتاج.

وأضاف لي، "2018 ستكون السنة الأولى لطرح المركبة الذاتية القيادة تجارياً، ومع هذا الإنتاج الصناعي لحافلة "أبولونغ" الصغيرة، يمكننا ملاحظة التقدم الكبير المحقق".

وتضم المركبة 14 مقعداً، وبطول يقارب ثلث طول حافلة عادية، كما أنّها لا تضم أي مقود أو مقعد للسائق أو دواسات.

ومن المتوقع استخدام هذه الآليات المصنعة، بالتعاون مع شركة "كينغ لونغ" المتخصصة في تصنيع الحافلات، قريباً في مواقع سياحية، ومطارات، وفي مدن عدة، مثل بكين، وكانتون، وشنتشن (جنوب).

وفي 2019 يتوقع طرح هذه الآليات، من "بايدو" أيضاً في محطات نووية يابانية، وأيضاً في طوكيو لنقل مسنين.