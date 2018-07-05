"مرسيدس بنز" تتوج بكأس السيارات في كوريا الجنوبية

الشارقة 24 – د. ب. أ:

أظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس، احتفاظ شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية "مرسيدس بنز" بصدارتها في السوق الكورية الجنوبية للسيارات المستوردة خلال يونيو الماضي، وذلك للشهر السادس على التوالي.

وطبقا لبيانات جمعية مستوردي السيارات، وموزعيها في كوريا الجنوبية، باعت مرسيدس بنز 6248 سيارةً في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي، احتلت بها رأس قائمة أكثر السيارات المستوردة مبيعاً في السوق.

وجاءت منافستها الألمانية "بي.إم.دبليو" للسيارات الفارهة في المركز الثاني وباعت 4196 سيارةً. وجاءت "فولكسفاجن" الألمانية أيضاً في المركز الثالث بمبيعات بلغت 1839 سيارةً.

ثم جاء "لاند روفر" في المركز الرابع بمبيعات بلغت 1462 سيارةً و"تويوتا" 1311 سيارةً و"أودي" 1282 سيارةً و"فورد" 1109 سيارةً، وأخيرا "لكزس" 949 سيارةً.

في الوقت نفسه أصبحت السيارة "تيجوان" التي تنتجها "فولكسفاجن" السيارة المستوردة الأكثر مبيعات في كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي حيث بلغت مبيعاتها 1076 سيارةً وتلتها السيارة "520 دي" من "بي.إم.دبليو" بمبيعات قدرها 963 سيارةً و"أيه 635 تي.دي.آي" من "أودي" وباعت 891 سيارةً.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع عدد السيارات المستوردة التي تم تسجيلها في كوريا الجنوبية خلال يونيو الماضي بنسبة 1,9% سنوياً إلى 23311 سيارةً.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 140109 سيارات بزيادة نسبتها 18,6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.