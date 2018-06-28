فولكسفاجن تهدي رواندا مجمعها مع تطبيق مشاركة القيادة

الشارقة 24 – د. ب. أ:

افتتحت مجموعة "فولكسفاجن" أول مصنع لتجميع مركباتها في رواندا الأربعاء، كما أطلقت بصورة متزامنة تطبيقاً لمشاركة قيادة المركبات، وصفته بأنه مثالي لشعب شاب محب للتكنولوجيا.

وأوضحت المجموعة الألمانية، أنه سيتم تجميع ما يصل إلى 5000 مركبة في المصنع الجديد، الذي يوفر 1000 فرصة عمل جديدة، ويخدم هدف المجموعة على المدى الطويل للعب دور رائد في صناعة السيارات الناشئة بأفريقيا.

وأفاد توماس شافر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن بجنوب أفريقيا، في بيان، أنّ "رواندا تتمتع بإمكانيات كبيرة، وأنّها دولة فتية، وحديثة، ومتعطشة إلى ما يخدم حركة تنقل الأفراد".

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة متواجدة بالفعل في عدد من البلدان الأفريقية الأخرى، منها نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وكينيا.

وذكرت الشركة "رغم أن سوق السيارات الأفريقية محدودة اليوم نسبياً، فإن المنطقة يمكن أن تتطور إلى سوق سيارات متنامية في المستقبل".

ووفقا للمجموعة، فإن تطبيق خدمات المشاركة، والاستدعاء الإلكتروني طورته شركة في كيجالي.

وتشير البيانات، إلى أن عدد السيارات في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليوناً، وصل العام الماضي إلى 300 ألف سيارة. كما أن معظم السيارات على الطرق يتم استيرادها مستعملة من دول مثل اليابان.

يُذكر أن وسيلة المواصلات الأكثر شيوعاً في رواندا هي حافلات الأجرة الصغيرة.