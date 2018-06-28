12 ألف سيارة تُستدعى من أسواق كوريا الجنوبية

الشارقة د. ب. أ:

ذكرت تقارير إخبارية الأربعاء، أن شركات صناعة السيارات الألمانية مرسيدس بنز، واليابانيتان نيسان، وميتسوبيشي ستستدعي حوالي 12 ألف سيارة لإصلاح عيوب فنية فيها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية، تصريحاً بأنّ "مرسيدس" ستستدعي 8929 سيارةً من 25 طراز "أ " تم إنتاجها خلال الفترة من نوفمبر 2011 إلى ديسمبر 2016 وتحتوي على عيوب في الوسائد الهوائية، إلى جانب استدعاء 30 سيارة من طراز "دي 250 فور ماتيك" بسبب وجود عيوب في أنابيب دورة زيت التبريد.

وذكرت الوزارة، أنّه سيتم استدعاء 545 سيارةً من طراز ميتسوبيشي أوتلاندر كروس أوفر المنتجة في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر 2008، واستدعاء عدد من سيارات لانسر، التي تم تصنيعها في الفترة ما بين نوفمبر 2008 وأكتوبر 2009 بسبب فتحة السقف المعطلة.

في الوقت نفسه، يمكن لأصحاب هذه السيارات الذين أصلحوا العيوب على حسابهم قبل صدور قرار الاستدعاء، الحصول على تعويض مالي من الشركات المنتجة.

في غضون ذلك، أفادت الوزارة أنّها حثت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشريكتها الشقيقة شركة كيا موتورز، على توفير إصلاحات مجانية لثلاثة من طرازاتها " سورينتو، وسبورتاج، وتوكسون" حيث تصدر مسحوقاً أبيضاً من فتحات التهوية.