سنترال بارك في نيويورك يحمي البيئة لراحة المتنزهين

الشارقة 24 – ف.ب.أ:

يمنع اعتباراً من الأربعاء، دخول أي سيارة إلى متنزه سنترال بارك في نيويورك، وذلك لتوفير حماية أفضل للبيئة وحرصاً على راحة المتنزهين في أشهر واحة نباتية في الأوساط الحضرية.

وبأمر من رئيس البلدية بيل دي بلازيو، سلكت آخر السيارات مساء الثلاثاء الطرقات التي كانت لا تزال متاحةً للاستخدام لسائقي المركبات خلال ساعات الذروة في الأسبوع، في الجزء الجنوبي من المنتزه.

في المقابل، فإن المحاور المرورية الأربعة، التي تعبر المتنزه من الشرق إلى الغرب والمفصولة عن المساحات النباتية من خلال جدران غير مشمولة بهذا الإصلاح.

وفي خطوة رمزية، رافق مسؤولون من البلدية ومدافعون عن المتنزه راكبي الدراجات خلف آخر السيارات العابرة في الموقع.

وذكر بيل دي بلازيو "على مدى أكثر من قرن، حوّلنا أجزاء من المتنزه الأشهر في العالم إلى طريق سريع... واعتباراً من اليوم، نحن نسترده إلى الأبد".

وأعلن رئيس بلدية نيويورك في أبريل الماضي، عن هذا الإصلاح الرامي إلى تقليص التلوث، والتركيز على الأولوية المعطاة للصحة والسلامة.

ويستضيف المتنزه ما يصل إلى 250 ألف زائر يومياً بحسب الهيئة المكلفة بإدارة الموقع.