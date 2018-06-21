45 مليون دولار لسيارة فيراري 250 جي.تي.أو

الشارقة 24 – رويترز:



أفادت دار آر.إم سوذبيز الأربعاء بأنّ السيارة الحمراء من بين 36 سيارة فقط من هذا الطراز صنعتها الشركة الإيطالية الشهيرة.



وتتوقع أن تباع سيارة السباق من طراز فيراري 250 جي.تي.أو، و الذي يعود تاريخ تصنيعها إلى عام 1962 بأكثر من 45 مليون دولار في مزاد علني.

والسيارة التي ستطرح للبيع في كاليفورنيا يومي 24 و25 أغسطس فازت في بطولة جران توريزمو الوطنية الإيطالية عام 1962 كما فازت في 9 سباقات أخرى في ذلك العام مع سائقها ومالكها الأول،وانتقلت ملكيتها عام 2000 إلى جامع السيارات الأميركي جريج ويتن الذي خاض سباقات بالسيارة.



وأكد شيلبي مايرز المتخصص في السيارات بدار آر.إم سوذبيز في بيان "كانت السيارة جي.تي.أو، بالفعل آخر سيارة سباق حقيقية وتمثل نهاية حقبة، كان السائقون خلالها لا يخشون من أن تتسخ أيديهم".



وسجلت سيارة فيراري أخرى من طراز 250 جي.تي.أو، وتعود لعام 1962 الرقم القياسي لأعلى سعر تباع به سيارة في مزاد حيث بيعت عام 2014 بسعر 38.1 مليون دولار.