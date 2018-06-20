فضيحة "روبرت شتادلر" تثير أزمة بين أودي وفولكسفاجن

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت مصادر مطلعة الثلاثاء أن المسؤولين في فولكسفاجن واصلوا لليوم الثاني اجتماعات جرت الدعوة إليها على عجل لبحث أزمة القيادة التي فجرها إلقاء القبض على رئيس علامة أودي.

وفشلت المفاوضات بين مجلسي فولكسفاجن وأودي، التي استمرت لساعات في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع أنباء إلقاء السلطات الألمانية، القبض على روبرت شتادلر في إطار التحقيق بفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات.

وجدد القبض على شتادلر (55 عاماً) الأزمة في فولكسفاجن، وأثار تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كانت الشركة فعلت ما ينبغي عليها، لإصلاح الوضع بعد 3 سنوات من إقرارها بالغش في اختبارات انبعاثات محركات الديزل في الولايات المتحدة.

وذكر مصدران، أنّ لجنة التوجيه في مجلس مديري فولكسفاجن بعضوية رئيس مجلس الإدارة هانز ديتر بوتش والمدير العمالي برند أوسترلوه بدأت محادثات جديدة بشأن قيادة أودي، حيث نوقشت الأزمة مع فولكسفاجن بورشة من عائلتي بيتش وبورشه اللتين تسيطران على فولسكفاجن.

وتَعرض شتادلر لهجوم من وسائل الإعلام، والساسة ونقابات العمال القوية في فولكسفاجن، بسبب معالجته لقضية الانبعاثات، لكنّه نجا من تغيير واسع للإدارة أُعلن في أغسطس الماضي بفضل دعم عائلتي بيتش وبورشه له.

وأكد ممثلو الادعاء في ميونيخ الأسبوع الماضي، أنّهم يحققون مع شتادلر رئيس أودي، أكثر أنشطة فولسكفاجن ربحية، بتهمة الاحتيال والإعلانات الكاذبة، ولدوره المزعوم في المساعدة بإدخال سيارات مزودة ببرمجيات لا يقرها القانون إلى الأسواق الأوروبية.

وأضافوا أن قرار القبض عليه في منزله في الساعات المبكرة من الإثنين، يهدف إلى الحيلولة دون محاولته إخفاء أدلة.

وأوضح مصدر بأن الهولندي برام شوت، في مقدمة المرشحين لرئاسة أودي مؤقتاً، إذا أُعفي شتادلر عن مهامه.

وأفاد مصدر ثالث بأنّ أي تغيير في القيادة يتطلب موافقة رسمية من مجلس أودي، الذي كان من المقرر أن يبدأ محادثات لمجلس إدارته.