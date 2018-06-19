الحنين إلى بلغراد تسلكه سيارة "يوغو"

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يمكن للسياح في بلغراد أن يستقلوا سيارة "يوغو" قديمة لزيارة بلد لم يعد له وجوداً والغوص مجدداً في مرحلة غابرة في هذه المركبة التي تشكل رمزاً ليوغوسلافيا السابقة.

وبلغراد وجهة رائجة في هذه الأيام، وقد استقبلت العام 2017 مليون زائر من بينهم 835 ألف أجنبي، على ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وتشكل عاصمة صربيا كذلك جنة لعشاق السيارات القديمة، تلك الأميركية الفارهة من ماركة كرايسلر، أو فورد فضلاً عن أخرى قديمة "صنعت في يوغوسلافيا" ولا تزال منتشرة بالآلاف على طرقات البلقان.

وكانت في السابق تنتج في مصنع زاستافا الكبير في كراغيفاتس (وسط)، ومنها الصغيرة "فيكا" و"زاستافا 101" و "يوغو" التي تألقت في هوليوود أيضاً، إذ ظهرت في مشهد من سلسلة أفلام "داي هارد" من بطولة بروس ويليس.

ومثل ويليس في المشهد، يمكن للسياح الصعود إلى سيارات قديمة كهذه تشكل رمزاً ليوغوسلافيا في عهد تيتو.

وكانت هذه السيارات رخيصةً، وفي متناول العمال في الدول الشيوعية، وتصدر في تلك الحقبة إلى 74 بلداً مثل الهند، ومصر، وحتى الولايات المتحدة.

وتقترح شركة "يوغوتور" في مقابل 45 يورو رحلةً تمتد إلى 3 ساعات لاكتشاف "ارتقاء البلد وسقوطه".

فندق وأجهزة تجسس

وتصرح إحدى المسؤولات في "يوغوتور" يوانا ستويلكوفيتش المولودة العام 1992 مع اندلاع حرب البلقان "إنها أشبه بجولة في برلين في سيارة ترابنت" التي ترمز إلى المانيا الشرقية الشيوعية.

ويوضح الدنماركي دنيس بيرتلسن (38 عاماً) الذي أمضى عطلة نهاية أسبوع طويلة في بلغراد "أحببت اكتشاف تاريخ يوغوسلافيا بهذه الطريقة".

فقد زار فندق "يوغوسلافيا" الذي دشن العام 1969 على ضفة نهر الدانوب، وكان الأكثر فخامة في العاصمة اليوغوسلافية، وقد نزل فيه الرئيسان الأميركيان ريتشارد نيكسون، وجيمي كارتر، فضلاً عن الملكة اليزابيث الثانية.

وتفيد الرواية الشعبية، أن جدران الفندق محشوة بأجهزة التجسس.

وكان الفندق غير المأهول بجزء كبير منه الآن، هدفاً لغارات شنها حلف شمال الأطلسي العام 1999 لإرغام رئيس يوغوسلافيا حينها سلوبودان ميلوسيفيتش على سحب قواته من كوسوفو.

يعمل الطالب البولندي دومينيك فويسيشوفسكي (25 عاماً) على مشروع صور فنية حول "الحنين إلى سيارة يوغو"، وهو شعور راسخ في كل الدول المنبثقة عن تشرذم يوغوسلافيا في التسعينات وإن كان بدرجة أقل بكثير في كرواتيا.

وينظر إلى حقبة الاتحاد اليوغوسلافي، على أنها مرحلة سلام وازدهار نسبي.

ويوضح "ما يهمني هو تسويق الحنين إلى الدولة السابقة، وجهود الشباب لحفظ ذاكرة يوغوسلافيا"، فيما "الكثير من الأجيال السابقة يتمنون عودة تلك المرحلة ".

معقل الإسمنت المسلح

ويعرب عن إعجابه ببرجين من 30 طابقاً يستقبلان الزوار الغربيين على الطريق السريع ويحملان اسم "أبواب الغرب" وهما مثالان على العمارة القاسية (استخدام الإسمنت المسلح) التي انتشرت بين عقدي الخمسينات والسبعينات مع عمارات إسمنتية ضخمة تشكل بلغراد معقلاً لها.

ويؤكد "عندما ننظر من أسفل إلى هذه المباني ندرك عظمة يوغوسلافيا وقوتها".

وقد أقيم في قمة البرج مطعم دوار مطل على منظر رائع، إذ بإمكان المدعوين نظرياً تناول الطعام وهم ينظرون إلى المدينة بـ 380 درجة... لكن "يوغوتور" توضح "أن المطعم لم يشغل يوماً هذه الميزة".

غالبية السياح لا يعرفون إلاّ القليل عن يوغوسلافيا وسكانها، الذين كان عددهم 22 مليون نسمة وزعيمها المطلق تيتو، الذي حكمها بين عامي 1945 إلى حين وفاته في العام 1980.

وهم يذكرون خصوصاً الحروب التي تسببت بتفكك الاتحاد اليوغوسلافي إلى البوسنة، وكرواتيا، ومقدونيا ومونتينغرو وصربيا، وسلوفينيا بسقوط 130 ألف قتيل.

وتنتهي الجولة في متحف يوغوسلافيا، ودارة الزهور حيث ضريح تيتو.

يوانا ستويليكوفيتش لم تعرف يوغوسلافيا، لكنها تقول "سمعت قصصاً من أهلي وأصدقائهم والعائلة، تجعلني أقول لقد عاشوا زمناً جميلا".

هذا "الزمن الجميل" ترمز إليه سيارة "فيكا" تملكها بكل فخر قائلة "من المهم المحافظة عليها وأن نظهر للعالم قيمتها بالنسبة لنا".