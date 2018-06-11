"دايملر" تستدعي ربع مليون سيارة ديزل داخل ألمانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزير النقل والمواصلات الألماني، أندرياس شوير، أن شركة دايملر ستضطر لاستدعاء 238 ألف سيارة ديزل، على مستوى ألمانيا، بسبب استخدامها تقنيات فصل تلقائي، في تنقية عوادم السيارات.

وصرح الوزير، عقب لقائه رئيس مجلس إدارة دايملر، ديتر تسيتشه، الإثنين، في برلين إن الحكومة الاتحادية ستوجه دون إبطاء بعملية استدعاء رسمية لهذه السيارات.

وأشار الوزير إلى أن هناك 774 ألف سيارة على مستوى أوروبا بها نفس العيب.

وحسب وزارة النقل فإن سيارة النقل الصغيرة فيتو، وسيارات من الفئة C وإحدى علامات السيارة GLC رباعية الدفع، من بين السيارات التي سيتم استدعاؤها.

وبيعت هذه السيارات بأعداد كبيرة في ألمانيا، وخارجها.

وأفاد شوير أيضاً بأن شركة دايملر تعهدت بأنها ستنفذ عملية الاستدعاء بسرعة وشفافية، وستتعاون مع السلطات المعنية لإزالة الجزء المعيوب من هذه السيارات.

وكانت السلطات الألمانية المعنية، قد أمرت بالفعل باستدعاء سيارة ديزل فيتو سعة 6ر1 لتر، من فئة يورو 6 بسبب أنظمة فصل تلقائي غير مصرح بها، تستخدمها الشركة في تنقية عوادم الديزل.

ويبلغ عدد سيارات فيتو التي سيتم استدعاؤها 4900 سيارة، من بينها نحو 1370 في ألمانيا.

وكانت دايملر قد رفضت ادعاء الهيئة الألمانية لسلامة المركبات، بأن شركة فيتو بها عيب في نظام الفصل الذاتي، وأكدت أن "هذه الوظائف جزء من نظام معقد للعوادم، يضمن تنقية العوادم من الشوائب مع اختلاف ظروف السير، وعلى مدى فترة الاستفادة من المركبة".

وأكدت الشركة أنها سترد إذا لزم الأمر أمام المحكمة، على اتهامها بأن برمجة وظيفتين خاصتين بالتحكم في المحرك، تخالف اللوائح المعمول بها.