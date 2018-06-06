10 آلاف سيارة معيبة تسحبها بي.إم. دبليو وفولفو وبورش

الشارقة 24 – د. ب. أ:

وضعت شركات بي. إم. دبليو وفولفو، وبورش للسيارات خططاً لاستدعاء أكثر من 10 آلاف سيارة معيبة في الصين، حسب الهيئة العامة للجمارك الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الهيئة قولها إنه اعتباراً من 29 يونيو، ستستدعي شركة بي.إم. دبليو الصينية 5763 سيارةً مستوردةً، تم تصنيعها أثناء الفترة بين 22 سبتمبر عام 2008 و19 نوفمبر عام 2011، وتشمل طرازات 550 أي، و650 أي، و750 آل أي.

وذكرت شركة صناعة السيارات الألمانية، أن تقادم مضخات المياه المساعدة في بعض السيارات، يزيد مخاطر اشتعال النار في السيارات.

كما سيتم استدعاء 66 سيارة من طراز أم 5 بسبب مخاطر في مضخات الوقود.

وأما شركة فولفو، ستقوم باستدعاء 6415 سيارةً مستوردةً من طراز أكس سي 90، تم تصنيعها بين 15 يناير 2015 و29 مايو 2016، والتي قد تواجه مخاطر في تسرب سائل التبريد.

وتخطط شركة بورش لاستدعاء 30 سيارةً، وكلها من طراز 918 سبايدير، تم تصنيعها في الفترة بين 23 يونيو 2014 و24 نوفمبر 2014.