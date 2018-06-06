110 آلاف وظيفة تندثر بحلول السيارات الكهربائية في ألمانيا

الشارقة 24 – د. ب.أ:

ذكرت دراسة نشرت في ألمانيا أن التحول إلى السيارات الكهربائية يمكن أن يكبد صناعة السيارات الألمانية عشرات الآلاف من الوظائف.

وبحسب الدراسة التي أجراها "معهد فراونهوفر للنظم والابتكار" بأن حوالي 110 آلاف وظيفة يمكن أن تختفي بحلول 2030، إذا أصبحت 90% من السيارات الجديدة التي يتم تصنيعها بنفس آليات الإنتاج الحالية كهربائية.

لكن "يورج هوفمان" رئيس نقابة "آي.جي ميتال" لعمال الصناعات المعدنية، والهندسية في ألمانيا، والتي تضم أكثر من 2,2 مليون عامل، والتي طالبت بإجراء الدراسة، ذكر أنه يتوقع تخفيف حدة الاضطراب في الصناعة، من خلال تهدئة وتيرة التحول إلى المحركات الكهربائية.

وبحسب المسح، الذي جمع المعلومات من كبرى شركات السيارات، ومكوناتها في ألمانيا، فإنه في حالة وصول نسبة السيارات الكهربائية إلى 40% من إجمالي إنتاج السيارات الجديدة، بحلول 2030، يمكن أن يؤدي إلى شطب نحو ثلث الوظائف في القطاع.

وأفاد "هوفمان " أنه "على السياسيين توجيه التغييرات الهيكلية الضرورية من خلال سياسات تصنيع وتوظيف موجهة.. وقبل كل شيء، يجب على الشركات تنفيذ برنامج تدريب، وتأهيل ضخم، للتأكد من أن العمال لن يتضرروا من هذه التغييرات".