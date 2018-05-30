"تيسلا" ذاتية القيادة تصدم سيارةً للشرطة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

ارتطمت سيارة "تيسلا" كانت تسير بنظام قيادة شبه ذاتية في الولايات المتحدة بسيارة شرطة متوقفة في حادث غير خطر، إلاّ أنه يأتي في خضم تحقيق حول برمجية "أوتوبايلوت".

وأوضحت الشرطة في لاغونا بيتش جنوب لوس أنجليس في غرب الولايات المتحدة في تغريدة "الشرطي لم يكن في السيارة وأصيب سائق سيارة تيسلا بجروح طفيفة".

وارفقت التغريدة بصور للسيارتين المتضررتين.

وكانت السيارة تسير بموجب نظام "أوتوبايلوت" وهو برمجية تقدمها "تيسلا" على أنها نظام للمساعدة على القيادة وليس للقيادة الذاتية.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، ذكرت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية "عندما يستعين السائقون بنظام الأوتوبايلوت، يذكرهم النظام باستمرار، أنه ينبغي عليهم إبقاء أياديهم على المقود، والمحافظة على سيطرة السيارة طوال الوقت".

وتؤكد "تيسلا" على الدوام أن برمجيتها هذه، لا تجعل سياراتها معصومة عن الخطأ، مشيرةً إلى أن "أوتوبايلوت" موجه للسير على الطرقات السريعة مع فاصل بين المسلكين.

وقد فتح تحقيق بحادث آخر، تسببت به سيارة "تيسلا" تعمل بنظام "أوتو بايلوت"، وأدى إلى سقوط قتيل بكاليفورنيا في مارس الماضي.