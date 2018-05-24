مزاد في لندن لبيع سيارة "رولز رويس" لأمير تايلندي

الشارقة 24 - رويترز:





يقام في العاصمة البريطانية لندن مزاد لبيع سيارة عتيقة من إنتاج شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "رولز رويس"، عام 1960 مملوكة للأمير التايلاندي "تشولا تشاكرابونجز"، الذي توفي في عام 1963 عن عمر يناهز 55 عاماً، واشتهر بحب رياضة السيارات إلى جانب ابن عمه الأمير "بيرا"، حيث اشتهر الأميران بجمع سيارات السباق الفارهة.

وقد امتد عشق الأمير المعروف للون الأزرق، إلى قمرة هذه السيارة الصالون التي تحتوي على فرش من الجلد، والسجاد الأزرق إلى جانب مقصورة مشروبات للضيوف.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة في المزاد الذي تقيمه مؤسسة "كويز" في دار "تشيسويك هاوس" السبت المقبل بين 87 ألف و113 ألف دولار.

وصرح "كريس روتليدج" الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كويز" أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب هواة جمع التحف وموزعي السيارات في مختلف أنحاء العالم، باقتناء هذه السيارة، مضيفاً أن "هذه فرصة عظيمة للبعض من أجل الحصول على سيارة فريدة رائعة ذات طابع ملكي".

ومن المنتظر أن يضم مزاد "كويز" عدداً من السيارات العتيقة إلى جانب سيارة "رولز رويس" المفضلة للأمير التايلاندي الراحل، ومنها سيارة نادرة من طراز "تي.زد ألفا روميو"، التي ظلت 40 عاماً في متحف ميلانو الوطني للعلوم والتكنولوجيا ومن المتوقع وصول سعرها إلى 215 ألف دولار.

كما يضم المزاد سيارة من طراز "جي-واجون مرسيدس"، المملوكة للمخرج البريطاني الشهير "ستانلي كوبريك"، ومن المتوقع أن يتراوح سعرها بين 8000 و11 ألف دولار.