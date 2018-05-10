"أوبر إير" تحلق بالنقل الحضري في الأجواء

الشارقة 24 - أ.ف.ب:

كشفت شركة "أوبر" عن الشكل المحتمل لمركبات الأجرة الطائرة المستقبلية التي تطورها، وهي آليات كهربائية هجينة ذات تصميم استشرافي، يجمع بين الطائرات من دون طيار والطوافات.

وأوضح مدير برامج الطيران في "أوبر ايليفايت" وهو قسم مركبات الأجرة الطائرة في الشركة العملاقة، "أريك اليسون" لوكالة فرانس برس "هذه نماذج أولية غير موجودة بعد".

وترى الشركة في هذه المركبات أحد الحلول المحتملة لتخفيف الازدحام المروري في مدن كبرى، مثل لوس أنجلوس، وهي من أولى المدن التي ستسير فيها "أوبر" مركباتها الطائرة وتُعرف باختناقاتها المرورية الكبيرة.

وذكر مدير منتجات الطيران في "أوبر ايليفايت" "نخيل غويل" لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر تستضيفه لوس أنجلوس على مدى يومين "كما أن ناطحات السحاب خففت الاكتظاظ السكاني والتجاري على الأرض، تسعى "أوبر اير" إلى حمل النقل الحضري إلى الأجواء.

وأشار إلى أن "هدفنا يقضي بتحسين التنقل الحضري جذرياً في العالم".

وأعلنت "أوبر" العام الماضي أنها تسعى للبدء بتسيير رحلات جوية تجريبية، في لوس انجلوس بحلول 2020، على أن تتيح لمستخدميها طلب التنقل عبر رحلات جوية تجارية عن طريق تطبيقها بحلول 2023.

وفي مرحلة أولى، ستكون الرحلات الجوية بقيادة طيار مع إمكان الاستغناء عن العنصر البشري، لتصبح ذاتية القيادة في المستقبل.

وأضاف "اليسون" "مع التقدم المسجل على صعيد الابتكار، وتقنيات التشغيل الآلي، نظن أنه من الممكن تخفيض التكاليف لجعلها توازي تلك المترتبة عن حيازة سيارة فردية".

وأفاد غويل "الطائرات ستكون كهربائية بالكامل، وتحلق بسرعة تراوح بين 240 و320 كيلومتراً في الساعة" كما في إمكانها اجتياز حتى 96 كيلومتراً في مسار واحد.

والهدف يكمن في الحصول على طائرات من دون طيار بمقعدين إلى أربعة مقاعد، تقلع وتهبط عمودياً لكن بتكلفة أدنى وضجيج أقل.

وأكد المدير التشغيلي للمنتجات "جيف هولدن" أن العقبات ناجمة عن الأطر القانونية، وتنظيم المجال الجوي أكثر منها عن أسباب علمية، مضيفاً "التكنولوجيا باتت متوافرة" لهذه الخدمات.

أما "ايلون ماسك" رئيس شركة "تيسلا" العملاقة الأخرى في مجال النقل في سيليكون فالي، فقد اختار الطريق المعاكس لتجاوز مشكلات الازدحام المروري في لوس انجلوس إذ يعمل على تطوير مركبات للنقل تحت الأرض.