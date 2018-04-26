تراجع إنتاج السيارات في بريطانيا 6 % بالربع الأول

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت شركات صناعة السيارات العاملة في بريطانيا، أن الإنتاج تراجع أكثر من 6 بالمئة في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2018، حيث يسود القلق القطاع، بشأن مستقبل سيارات الديزل، وآفاق التصدير بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وأنتج مصنعو السيارات 440 ألفاً و426 سيارة في الفترة بين يناير ومارس، بانخفاض 6.3 بالمئة على أساس سنوي.

وفي شهر مارس وحده، تسارعت وتيرة الانخفاض على أساس سنوي إلى 13.3 بالمئة، حيث تسبب الطقس السيء في اضطراب سلاسل الإمداد.

وصرح مايك هويس الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات الخميس: "الانخفاض بمعدل في خانة العشرات في تصنيع السيارات... أمر مقلق جداً".

ويجري تصدير أربعة من كل خمس سيارات مصنوعة في بريطانيا، لكن الانخفاض الفصلي قاده انخفاض في الإنتاج المخصص للسوق المحلية، الذي انخفض 14.1 بالمئة، مقابل تراجع بنسبة أربعة بالمئة في السيارات المصنوعة للتصدير.

وقالت مصادر في القطاع إن نيسان وجاجور لاند روفر، تخفضان الوظائف، وعزت السبب في ذلك إلى نقص الطلب المحلي على سيارات الديزل، على وجه الخصوص.

وتعزز بيانات الخميس المؤشرات التي ترجح تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني في البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والمقرر إعلانها الجمعة.