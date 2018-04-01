القيادة الذاتية حضن أمان ...أم قاتل جديد

الشارقة 24 – أ ف ب:

كشفت مجموعة "تيسلا" للسيارات الكهربائية، أن برمجية القيادة الذاتية "أوتوبايلت"، كانت قيد التشغيل وقت حادث السير القاتل، الذي وقع مؤخراً في الولايات المتحدة، مؤججة المخاوف بشأن هذا النوع من الأنظمة، الذي يتيح للمركبة السير من دون تدخل السائق.في 23 مارس، اصطدمت سيارة "تيسلا" من طراز " إكس" بحاجز فاصل معدني على طريق سريع بالقرب من ماونتن فيو في كاليفورنيا، وتوفي السائق في المستشفى متأثراً بإصابته.

وأوضحت "تيسلا"، في بيان نشر على الإنترنت مساء الجمعة "أن برنامج "أوتوبايلت"، كان قيد التشغيل في اللحظات التي سبقت الصدمة".

وكانت الحكومة الأميركية، قد اعتبرت قبل أكثر من سنة، أن النسخة الأولى من "أوتوبايلت" تخفف خطر التصادم بنسبة 40%، وفق ما أوضحت المجموعة التي أسسها المقاول إلون ماسك سنة 2003.

وكشفت "تيسلا" أن "السائق تلقى عدة تحذيرات مرئية وإنذاراً صوتياً لحثه على إمساك المقود، ولم ترصد يديه على الموقد إلاّ قبل 6 ثوانٍ من الحادث".

وقد فتحت الهيئة الناظمة لوسائل النقل في الولايات المتحدة، "ان تي اس بي" تحقيقاً لكشف ملابسات هذه الحادثة.

وفي 2016، لقي سائق أميركي مصرعه، على متن سيارة "تيسلا" من طراز "إكس" مزودة بنظام "أوتوبايلت".