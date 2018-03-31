الاتحاد الأوروبي: لا قيادة بدون نظام "eCall "

الشارقة 24 - د ب أ:



دخل قانون أوروبي حيز التنفيذ في القارة العجوز، إذ يفرض على جميع أنواع السيارات الجديدة، أن تكون مجهزة بنظام "eCall " أو "مكالمة إلكترونية طارئة"، وهو نظام آلي لاستدعاء المساعدة الطارئة في حالة وقوع حادث.



وستكون السيارات المجهزة بنظام "eCall "، قادرة على تنبيه أقرب مركز للطوارئ، في أي مكان بأوروبا، في حالة حدوث تحطم، حيث تبث الموقع الدقيق للسيارة، حتى إذا كان الركاب غير قادرين على التحدث.



ويقدر الاتحاد الأوروبي، أن نظام "eCall " سيخفض وقت الاستجابة للطوارئ، بنسبة تصل إلى 50% في الريف و60% في المناطق الحضرية.



وقال إريك جونار، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية: "هذا يعني أن سيارات الإسعاف، وعربات الإطفاء، والشرطة، يمكن أن تتدخل في أسرع وقت ممكن خلال" الساعة الذهبية "بعد حدوث الاصطدام".



ويأمل الاتحاد الأوروبي، في أن تؤدي أوقات الاستجابة الأسرع، إلى خفض عدد الوفيات بالمئات كل عام، كما ستقلص شدة الإصابات في عشرات الآلاف من الحالات.



يذكر أنه في عام 2016، توفي 25500 شخص في حوادث السيارات، على طرق أوروبا، وأصيب 135 ألفاً بجروح خطيرة، وفق أحدث بيانات متاحة من الاتحاد الأوروبي.