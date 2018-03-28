مستقبل "آي-بايس" الفارهة ترسمه "ويمو" و"جاغوار"

الشارقة 24 – أ ف ب:

تعتزم مجموعة "جاغوار" البريطانية التعاون مع شركة "ويمو" الأميركية، لتطوير نسخة مستقلة بالكامل من سيارتها "آي-بايس" الكهربائية الفارهة، تستخدم في الأسطول الذي تنشئه هذه الأخيرة لسيارات أجرة من دون سائق.

وجاء هذا الإعلان، ليضع حداً للجدل المتجدد، حول المخاوف التي تولّدها هذه التكنولوجيا، والتي ينظر إليها على أنها مستقبل مجال النقل، وذلك بعد حادث سير قاتل لسيارة مستقلة تابعة لـ "أوبر"، أكبر منافسي "ويمو"، وقد اضطرت "أوبر" على إثره تعليق كل تجاربها على الطرقات العامة.

وجاء في بيان نشرته "جاغوار لاند روفر" الثلاثاء أن "ويمو" و"جاغوار" ستتعاونان على "تطوير أول مركبة فارهة كهربائية ومستقلة مخصصة لخدمة مركبات النقل من دون سائق.

وكانت "جاغوار" قد كشفت النقاب في بداية الشهر عن نموذج "آي-بايس" الكهربائي بالكامل، الذي يتمتع ببعض خدمات القيادة الذاتية، على غرار مركبات "تيسلا" الأميركية، وتباع هذه السيارة في بريطانيا بسعر 88 ألف دولار تقريباً.

وستزوّد "ويمو" المركبة بتقنية القيادة المستقلة بالكامل.

وأوضحت المجموعة التابعة لـ "ألفابت" الشركة الأم لـ "غوغل" أن سيارة "آي-بايس" المستقلة "ستخضع لتجارب ضمن أسطولنا هذه السنة قبل توسيع نطاق تجربتها".

ولفتت الشركة التي تنوي إطلاق خدمة سيارات الأجرة المستقلة هذه السنة، إلى أن "تجربة السيارات على الطرقات وجمع بيانات في الوقت الفعلي، هما من التدابير التي تسمح لمهندسي "ويمو" و"جاغوار لاند روفر" بتطوير هذه التقنية، وتعزيز أمن المستخدم والطرقات".

تعدّ "ويمو" من أكثر الشركات تطوراً في مجال القيادة الذاتية، وهي تجرّب أسطولها في أكثر من 25 مدينة أميركية.

وقد اعتبر مديرها جون كرافتشيك الأحد، أن تكنولوجيا مؤسسته بإمكانها، تجنب الحادث القاتل الذي وقع مع سيارة "أوبر".