"فورد" تستعيد 1.38 مليون سيارة بسبب مشكلة في المقود

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت شركة صناعة السيارات "فورد"، يوم الأربعاء، استعادة نحو 1.38 مليون سيارة في أميركا الشمالية، بسبب مخاطر في المقود كانت تسببت في حادثين.

والسيارات المعنية هي "فورد فيوجن"، المجمعة في مصنع فلات روك بميشيغان شمال الولايات المتحدة، بين أغسطس 2013 وفبراير 2016، وفي مصنع هيرموسيلو بالمكسيك بين يوليو 2013 و5 مارس 2018.

كما يشمل سيارات لينكولن إم كي زاد، المجمعة بين 25 يوليو 2013 و5 مارس 2018 بمصنع هيرموسيلو.

وأوضح بيان للشركة أنه "في السيارات المعنية لا يحافظ مسمار عجلة التوجيه على اتجاه الدوران، ما قد يؤدي إلى عدم الاستجابة الفورية، وإذا لم يتم شد مسمار المقود، يمكن أن تنفك عجلة القيادة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة وزيادة مخاطر الحوادث".

ويشمل الإعلان 1.38 مليون سيارة، بينها 1.3 مليون في الولايات المتحدة، و62 ألفاً و479 في كندا و14 ألفاً و172 سيارة في المكسيك.

وتكفل وكلاء شركة فورد، بتغيير مسمار عجلة القيادة مجاناً، بحسب ما أفادت الشركة التي قالت إنها استدعت أيضاً، ستة آلاف سيارة فورد "فوكوس" في أميركا الشمالية، مصنعة بين 2013 و2016 وفورد "فيوجن"، مصنعة بين 2013 و2015، بسبب مخاطر نشوب حريق.