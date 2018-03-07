"معرض جنيف للسيارات" يكشف النقاب عن جيل جديد من "السيارات الفائقة"

الشارقة 24 – رويترز:

كوكبة من أحدث الطرازات التي أنتجتها شركات صناعة السيارات الفارهة مثل فيراري وماكلارين ولمبورجيني وكوربيلاتي والتي يطلق عليها "السيارات الفائقة"، ستكون محط الأنظار خلال معرض جنيف للسيارات بسويسرا.

وكشفت شركة ماكلارين النقاب عن سيارتها الجديدة من طراز سينا والتي تبلغ قوة محركها 800 حصان بينما عرضت فيراري سيارتها من طراز 408 بيستا والتي تبلغ قوة محركها 720 حصاناً.

لكن شركة كوربيلاتي الإيطالية حطمت كل الأرقام القياسية هذا العام بسيارتها من طراز "ميسايل" التي بلغت قوة محركها 1800 حصان وتصل سرعتها القصوى إلى 580 كيلومتراً في الساعة، مما يجعلها أقوى وأسرع سيارة في العالم.

ويركز معرض جنيف للسيارات، الذي يجتذب مئات الآلاف من الزوار، على السيارات الرياضية كما يولي اهتماماً خاصاً بالسيارات الكهربائية هذا العام.

ويفتح معرض جنيف أبوابه أمام الجمهور اعتباراً من 8 مارس الحالي إلى الـ 18 من الشهر نفسه.