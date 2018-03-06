"فولفو إكس سي 40" تحصد لقب سيارة العام 2018

الشارقة 24 – رويترز:

سيارة "فولفو اكس سي40" هي سيارة هذا العام، إذ وقع الاختيار عليها للحصول على هذا اللقب من قبل لجنة حكام أوروبية في معرض جنيف للسيارات.

السيارة الرياضية حصلت على عدد كبير من التقييمات المميزة منذ الكشف عنها في سبتمبر الماضي.

وتسعى فولفو لمواكبة نجاحها في سيارتها الرياضية الأكبر حجماً (اكس سي.90) والأكثر مبيعاً (اكس سي.60) التي حققت مبيعات قياسية على مدار 4 سنوات متتالية.

هاكان سامويلسان المدير التنفيذي للشركة قال إنه يرى السيارة الجديدة سيارة المستقبل ليس لفولفو فحسب بل لقطاع صناعة السيارات كله، مضيفاً أن الناس يحبون السيارات الرياضية، حيث يجلسون بمستوى أعلى من المستوى الطبيعي ما يشعرهم بقدر أكبر من الأمان ويمنحهم رؤية أفضل أثناء القيادة.

وتعتبر السيارة الجديدة منافساً مباشراً لسيارات (أودي كيو.3)، و (بي.ام.دبليو اكس.1) و (مرسيدس جي.ال.ايه) و(جاجوار إي.بيس).

ويفتح معرض جنيف الدولي للسيارات أبوابه للإعلام يوم الثلاثاء السادس من مارس.