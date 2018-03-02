تويوتا: الضرائب الأميركية على الصلب والألومنيوم ستزيد أسعار السيارات

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

حذرت مجموعة تويوتا لصناعة السيارات الجمعة، من الأثر السلبي للضرائب الباهظة التي يعتزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب فرضها على واردات الفولاذ والألومنيوم، مؤكدة أن هذه الرسوم ستؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السيارات.

وقالت المجموعة إن "أكثر من 90% من الفولاذ والألومنيوم اللذين نشتريهما للسوق الأميركية يأتي من الولايات المتحدة نفسها".

وأضافت "لكن قرار الحكومة فرض ضرائب كبيرة على الفولاذ والألومنيوم سيكون له أثر سلبي على مصنعي السيارات والموردين والمستهلكين، لأنها ستزيد بقوة الأكلاف، وبالتالي أسعار السيارات والشاحنات المباعة في الولايات المتحدة".

وكان ترامب أعلن الخميس، أنه سيفرض رسوماً باهظة على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومينيوم، ما يهدد بحرب تجارية مع شركائه التجاريين الأساسيين وبينهم الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب إن هذه الرسوم ستتم المصادقة عليها الاسبوع المقبل.

وسارع رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، إلى الرد على ترامب بالقول إن الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة وفي شكل متكافئ دفاعاً عن مصالحه.

واعتبر أن الخطوة الأميركية هي إجراء صارخ لحماية الصناعة الوطنية في الولايات المتحدة، لكنها لا تستند إلى تبرير مرتبط بالأمن القومي، مضيفاً "بدلاً من تقديم حل، فإن هذا القرار سيفاقم الأمور. لن نبقى مكتوفي الأيدي في وقت تتعرض فيه صناعتنا لإجراءات ظالمة".