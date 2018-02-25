"دايملر" الألمانية تستثمر ملياري دولار لزيادة إنتاج "مرسيدس" في الصين

الشارقة 24 – د ب أ:



أعلنت مجموعة دايملر الألمانية للسيارات اعتزامها استثمار ما يقرب من ملياري دولار لرفع طاقتها الإنتاجية من سيارات مرسيدس في الصين.



ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة "بايك موتور" الصينية، شريكة دايملر على مدار فترة طويلة، وذلك لتحسين الخدمة في ظل تزايد الطلب على سيارات المرسيدس، ويبلغ حجم استثمار الشركتين في هذا المشروع نحو 1.9 مليار دولار، وفقا لما أعلنته بايك، الأحد، في مذكرة إلى لجنة الرقابة على البورصة في هونج كونج.



ويتضمن المشروع إنتاج موديلات مختلفة من سيارات المرسيدس بينها سيارات كهربائية، ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الإنتاجية من هذه السيارات من خلال شركة مشتركة تمتلكها دايملر وبايك موتور، وهي شركة "بيجينج بنز اوتوموتيف" لكن لم تذكر بايك موتور في مذكرتها المكان الذي سيتم بناء الشركة المشتركة فيه.



وكان قد كشف النقاب، الجمعة، عن أن الملياردير الصيني لي شوفو، صاحب شركة "جيلي" الصينية العملاقة لصناعة السيارات، أصبح أكبر مساهم في مجموعة دايملر بعد الاستحواذ على 9.7 % من أسهم المجموعة الألمانية ليصبح سريعاً أكبر مساهم في دايملر.



وبلغت قيمة الصفقة نحو 7.3 مليار يورو، وهو أكبر استثمار لصيني في شركة سيارات على مستوى العالم.



وتمتلك جيلي أيضا شركة السيارات السويدية فولفو.