فولكسفاغن تتوصل لتسوية حول فضيحة الانبعاثات في أميركا

الشارقة 24 - د ب أ:



توصلت شركة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، إلى تسوية خارج المحكمة، في دعوى رفعها مالك سيارة فولكسفاغن جيتا سيدان، فيما يتعلق بفضيحة الانبعاثات التي تورطت فيها الشركة.



وتم التوصل إلى تسوية في فيرجينيا، يوم الجمعة، وفقاً لوثائق المحكمة.



ولم ترغب فولكسفاغن أو مايكل ميلكيرسون محامي المدعي في قضية فيرجينيا، في التعليق يوم الجمعة أو تقديم أي تفاصيل.



وقدم ميلكيرسون أدلة تتعلق باختبار فولكسفاغن المثير للجدل لأبخرة الديزل على القرود والبشر في هذه القضية.



وحاولت فولكسفاغن لعدة أشهر، إبقاء تلك الأدلة بعيدة عن المحاكمة، والتي كان من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين، مع اختيار هيئة المحلفين.



ورفع المدعي الدعوى القضائية ضد شركة السيارات العملاقة الألمانية، مطالباً بمبلغ 725 ألف دولار كتعويض فيما يتعلق بفضيحة الانبعاثات.