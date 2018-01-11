"تويوتا" و"مازدا" تعتزمان بناء مصنع لتجميع السيارات في ألاباما الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت شركتا تويوتا موتور ومازدا موتور اليابانيتان، لصناعة السيارات اليوم الأربعاء، أنهما ستبنيان مصنعاً في مشروع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار لتجميع السيارات في ولاية ألاباما الأميركية سيوظف ما يصل إلى أربعة آلاف عامل.

وقالت الشركتان، إن المصنع، الذي سينتج 300 ألف مركبة سنوياً، من المنتظر افتتاحه في 2021 في موقع مساحته 2500 فدان على مبعدة حوالي 14 ميلاً من مصنع تويوتا للمحركات في هانتسفيل.

وتعتزم تويوتا تصنيع سيارات كورولا في المصنع، في حين ستصنع مازدا سيارات رباعية الدفع.

وتقدم ألاباما حوافز ضريبية لم يعرف حتى الآن قيمتها الاجمالية، وقال مصدر مطلع إن من المتوقع أن تبلغ حوالي مليار دولار على مدى بضع سنوات.